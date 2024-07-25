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Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

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Erzurum'da organize ettikleri gösterişli bir törenle nişanlanan Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen ilahi sanatçısı çıktı. Türkmen'in 'Canlar Cananı Muhammed' ilahisi milyonlarca dinlenmişti.

NOW TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da sır gibi sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Türkmen'in ağabeyinin de ünlü olduğu ortaya çıktı.

Ezildi'nin Erzurum'daki kız isteme, nişan bohçası ve nişan töreni günlerce magazin basınında yer aldı. Görkemli tören ve nişanlısına aldığı altınlarla adından söz ettiren Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen'in ilahi sanatçısı olduğu öğrenildi. Türkmen'in Canlar Canlar Muhammed ilahisi milyonca dinlenmeye ulaşmıştı. Türkmen, ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programına sık sık konuk olarak ilahilerini söylüyor.

Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Kadir Ezildi Erzurum Televizyon Magazin Haberler

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