Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı - Haberler

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Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Popcorned Planet isimli YouTube kanalı, Johhny Depp'in eski eşi Amber Heard ve model Cara Delevingne'in asansörde öpüştüğü anlara ait görüntüleri yayınladı. Amber Heard'ın Johnny Depp'i evliyken aldattığı iddia edilmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'le iki yıl evli kalan ve Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, ortaya çıkan görüntülerle köşeye sıkışacak gibi.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Geçtiiğimiz günlerde Johhny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün Depp'le evliyken ünlü model Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Öyleki Amber Heard'ın Delevingne ve Elon Musk'la üçlü ilişkiye girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Heardaldatma iddialarını reddederken bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir somut delil kamuoyuna açıklanmamıştı.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Ancak Birleşik Krallık'ta görülen bir davada Heard'ın arkadaşlarından biri, mahkemeye aktirisin Depp'i Cara Delevingne ile aldattığını açıklamıştı.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Youtuber Andy Signore, kendi YouTube kanalı Popcorned Planet'te Heard ve Delevingne'in öpüştüğü görüntüleri yayınladı. Fotoğrafların çekildiği tarih belirtilmezken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Cara Delevingne Johnny Depp Amber Heard Magazin Haberler

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