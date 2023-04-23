İtalya'ya giden Hande Erçel peş peşe fotoğraflarını paylaştı, herkes ayaklarına takıldı

Bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile İtalya'ya giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Oyuncunun kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında en dikkat çeken ise ayakları oldu. Erçel'in ayaklarını gören kullanıcılar "Ayakları mı öyle yoksa ayakkabı modeli mi?" yorumu yaptı.

Dizilerdeki performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gizlemeden göz önünde yaşayan ikili, şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor. Erçel de tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

İtalya sokaklarını karış karış gezen Hande Erçel, 30,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pozlarını paylaştı. Oyuncunun hiçbir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede 2,2 milyon beğeni alırken bir detay kimsenin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun ayaklarını gören birçok takipçisi "Ayakları mı öyle yoksa ayakkabı modeli mi?" yorumunu yaptı.