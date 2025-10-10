Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Irmak Ünal, 4 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip Bali'ye yerleşmişti. Kendisi ve çocukları için daha huzurlu bir yaşam kurmayı tercih eden Ünal, bu kararıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini hem şaşırttı hem duygulandırdı. Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.

"YENİ YILIN İLK GÜNÜYDÜ… NE SÜRPRİZ!"

Irmak Ünal, paylaşımında kanser teşhisini aldığı anı şu sözlerle anlattı:

"Sonuçların 'meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz! Ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü..."

Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci içtenlikle paylaşırken, bu dönemin hayatına kattığı farkındalığa da dikkat çekti.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Ünal, erken teşhisin önemine vurgu yaptı:

"Bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, bana bilimin ve kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için çok şanslıyım."

Ayrıca, benzer süreçlerden geçen insanlara seslenerek, dayanışma ve umut mesajı verdi:

"Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese… sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var. Ve Yaratan'ın ışığına şahitlik edebilirsiniz."

"ASLA YALNIZ DEĞİLDİM"

Ünal, hastalık sürecinde kendisine destek olan yakınlarına da teşekkür etti:

"Ne kadar ameliyathane kapısında 'vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum' desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim. Yol arkadaşlarıma, özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz için teşekkür ederim."