Haberler

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Evrim Akın hakkında bir itiraf da ünlü yarışmacıdan geldi

Güncelleme:
"Bez Bebek" dizisindeki "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer buldu. Dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını öne süren Keskinci'ye "İşte Benim Stilim" yarışması ile adını duyuran Aleyna Eroğlu'ndan destek geldi. Annesinin dizi setinde makyöz olarak görev aldığını ve olaylara şahit olduğunu dile getiren Eroğlu, "Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Her şeye şahidim" dedi.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.
  • Aleyna Eroğlu, annesinin 'Bez Bebek' setinde makyöz olduğunu ve Asena Keskinci'nin iddialarının doğru olduğunu söyledi.
  • Evrim Akın, avukatı aracılığıyla Asena Keskinci'nin iddialarını gerçek dışı olarak nitelendirdi ve yasal işlem başlatacağını belirtti.

Bir dönem ekranların sevilen yapımları arasında yer alan "Bez Bebek" dizisinde hayat verdiği "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer buldu.

İTİRAFLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Keskinci'nin iddiaları karşısında sessizliğini bozan Akın hakkında bir itiraf da "İşte Benim Stilim" isimli moda yarışması ile adını duyuran Aleyna Eroğlu'ndan geldi. Annesinin "Bez Bebek" setinde makyöz olarak görev aldığını ve olaylara şahit olduğunu dile getiren Eroğlu, "Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Her şeye şahidim. Geç bile kaldın." dedi.

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

EVRİM AKIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu yaşananların ardından Evrim Akın da suskunluğunu bozdu. Akın, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıASar Gnc:

piskopat evrim. demekki kimse göründüğü gibi değilmiş. herşeyde birgün ortaya cikar. Ogün bugünmus

Haber Yorumlarıgardorap fuat:

bunların alayı böyle

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

gündem olma çabaları ağız birliği yapmışlar bide.

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Bir çocuğun yüzüne sigara dumanı üfleyip, 'Birazdan kanser olacaksın' Demek.. Nasıl Ağır bir Sosyopatlık...

Haber YorumlarıBARBAROS:

Sen neymişsin be ...

Haber YorumlarıHülya Lale:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
