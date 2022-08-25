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Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Magazin Haberleri

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i mahsur kaldığı araçta yanmaktan vatandaşlar kurtardı. Kazadan sonra alev alıp yanmaya başlayan aracı çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.

Yalıkavak'tan Bodrum istikametine seyir halinde olan bir kamyon, havanın yağışlı olmasından dolayı aracını kaydırıp karşı şeride geçince bu sırada Bodrum istikametinden Yalıkavak istikametine seyir halinde olan İbrahim Tatlıses'in aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrularak yoldan çıkıp uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.

ÇIKAN YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses'in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu. Kazadan sonra vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilen araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

ÇARŞAF GERİLDİ

Kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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