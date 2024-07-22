Üye Girişi
Haberler

İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, önceki gün bir araya gelerek barıştı. Tatlıses, Bodrum'da konser veren Tilbe'ye 100 adet kırmızı gül göndererek jest yaptı. Tilbe de Tatlıses'e teşekkür ederek Mavi Mavi şarkısını söyledi.

2009 yılında İbo Show'da tartışarak küsen İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, önceki gün buluşarak barıştı. Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Tilbe'nin konserinde yaptığı jestle dikkat çekti.

"İBRAHİM TATLISES İLE GEÇMİŞİ KONUŞUP DUYGULANDIK"

Bodrum'da konser veren Yıldız Tilbe, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arkadaşının hediye ettiği 5'i bir yerde kolyeyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe, Tatlıses ile barışmasıyla ilgili "Çok güzel bir gündü, geçmişi konuştuk, anıları konuştuk, mutlu olduk, duygulandık" dedi. Tilbe, "İbrahim Bey ile bir dahaki buluşma ne zaman?" sorusuna da "Her zaman" cevabını verdi.

İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı

100 ADET GÜL YOLLADI

İbrahim Tatlıses, konserine gidemediği Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet kırmızı gül yolladı. Sahnede seyircilerine gülleri göstererek İbrahim Tatlıses'e teşekkür eden Tilbe, jest olarak da "Mavi Mavi" şarkısını söyledi.

İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı

İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe Bodrum Magazin Haberler

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

 Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı

Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title