İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı

2009 yılında İbo Show'da tartışarak küsen İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, önceki gün buluşarak barıştı. Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Tilbe'nin konserinde yaptığı jestle dikkat çekti.

"İBRAHİM TATLISES İLE GEÇMİŞİ KONUŞUP DUYGULANDIK"

Bodrum'da konser veren Yıldız Tilbe, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arkadaşının hediye ettiği 5'i bir yerde kolyeyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe, Tatlıses ile barışmasıyla ilgili "Çok güzel bir gündü, geçmişi konuştuk, anıları konuştuk, mutlu olduk, duygulandık" dedi. Tilbe, "İbrahim Bey ile bir dahaki buluşma ne zaman?" sorusuna da "Her zaman" cevabını verdi.

100 ADET GÜL YOLLADI

İbrahim Tatlıses, konserine gidemediği Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet kırmızı gül yolladı. Sahnede seyircilerine gülleri göstererek İbrahim Tatlıses'e teşekkür eden Tilbe, jest olarak da "Mavi Mavi" şarkısını söyledi.