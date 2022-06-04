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Hintli blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Hintli blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

24 yaşındaki Hintli blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi. 11 Haziran'da bir tapınakta evlenecek olan blogger, tek kişilik düğünü için hem davetiye bastırdı hem de 2 haftalık balayı planı yaptı. Kararıyla ilgili konuşan genç isim, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım" dedi.

Hindistan'ın Gujarat kentinden bir sosyoloji öğrencisi olan blogger Kshama Bindu, ülkenin ilk 'sologamy'si olduğu düşünülen etkinlikte kendi kendisiyle evlenmeye hazırlanıyor. Bindu, 11 Haziran'da Vadodara'daki bir tapınakta geleneksel bir Hindu töreniyle kendisini 'kendini sevme'ye adayacak.

Kararıyla ülkesinin gündemine oturan genç kadın, evliliğin "derin bir kendini kabul etme eylemi" olacağını ve güneydeki Goa eyaleti çevresinde iki haftalık bir balayına çıkmadan önce kendini daha dolu bir yaşama adayacağını söylüyor.

Hintli blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Hindistan'da bir televizyon kanalına konuşan Bindu, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım. Düğün gününü istiyorum ama ertesi günü değil. Bu yüzden 11 Haziran'da kendimle evlenmeye karar verdim. Gelin gibi giyineceğim, ritüellere katılacağım, arkadaşlarım düğünüme katılacak ve sonra damatla gitmek yerine kendi evime döneceğim" dedi.

Hintli blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Bindu, BBC'ye verdiği bir röportajda 11 Haziran'daki düğününün geleneksel Haldi hamamı ile başlayacağını belirtti. Müzik ve dansın ağırlıklı olacağı geleneksel bir tören yapacağını söyleyen fenomen, tapınağa gitmeden önce de ellerini kına ile boyayarak saçlarını da vermilyon tozuyla işaretleyecek. Fenomen düğününde kutsal bir ateş yakarak etrafında 7 adım da atacak. Normal şartlarda gelin ve damadın yaptığı tüm gelenekleri tek başına yapacak olan Bindu, düğünden sonra Goa'da iki haftalık tatil yapacak.

Bindu, 'damatsız' tören için Güney Afrikalı bir mühendis olan babasının ve Ahmedabadlı bir mühendis olan annesinin onayına sahip olduğunu da söyledi.

Hintlu blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Hintlu blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Hintlu blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Hintlu blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Hintlu blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Hintlu blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenmeye karar verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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