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Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Haberler.com - Miray Kaya - Magazin
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Bir yıldır aşk yaşayan Metin Hara ve Hilal Altınbilek çifti evlilik kararı aldı. Daha önce ailelerin tanıştığını söyleyen ikili, evlilik kararları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, bir yıldır güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, şimdilerde baş başa tatil yapıyor.

Geçtiğimiz sene evlilik sinyali veren çift, hakkında bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edildi.

Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Geçtiğimiz sene birlikte görüntülenen ikili, ayaküstü sohbet ettikleri basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını vererek evlilik sinyali vermişlerdi.

Öte yandan sık sık estetik haberiyle gündeme gelen Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda hakkındaki iddialara "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" şeklinde yanıt verdi.

Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Haberler.com / Miray Kaya - Magazin

Hilal Altınbilek Metin Hara Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Yavuz OZDEMIR:

Bizde diyoduk bunlar ne zaman evlenecek diye iyiki gordum bu haberi

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