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Hesabı çalınıp kürtaj ve vergi kaçırmayla suçlanan Ali Sürmeli konuştu: Her şeyi sevgilim yaptı

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Hesabı çalınarak bir kadına zorla kürtaj yaptırdığı ve vergi kaçırdığı söylentisiyle gündeme gelen Ali Sürmeli, yasal yollara başvurdu. Başına geçen olayda sevgilisini suçlayan Sürmeli, "Önce kasamda tüm paramı aldı sonra bu paylaşımları yaptı. Bir kadın kızınca neler yapabiliyor onu gördüm. Allah düşmanımın başına vermesin" dedi.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı ileri sürüldü. Hesabını ele geçirenlerden şikayetçi olan Sürmeli, sessizliğini bozdu. Yaşananlardan 2 yıllık sevgilisini sorumlu tutan Sürmeli, ortak banka hesaplarındaki paralarının da gittiğini söyledi.

"HESABIMDAKİ TÜM PARAYI BOŞALTINCA KÜSTÜM, GERİ ALMAK İÇİN DE BARIŞMIŞ GİBİ YAPTIM"

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Ali Sürmeli, "Hesabımdaki paylaşımları 2 yıl boyunca sevgili olduğum bir kadın tarafından yapılmış olduğundan şüpheleniyorum. Bunu da zaten savcılığa söyledim. Bizim ortak bir hesabımız vardı. Kasa almıştık. Oraya bütün çalışmışlığımdan elde ettiğim mal varlığımı koyduk, anahtarları ondaydı… Bütün mali mali işlerimden kendisi sorumluydu. Kasayı boşaltınca ben de ona küstüm. Geldi sonra barıştık… Bugüne kadar elimde olan tüm mal varlığımı tekrar geri almak için barışmış gibi yaptım. Oyuncu olduğum için, hayat bazen oyunculara çok yardım ediyor. Kasanın anahtarlarını ondan aldım. Sonra sosyal medya hesabının hesabımdan o paylaşımlar yapıldı" dedi.

Hesabı çalınıp kürtaj ve vergi kaçırmayla suçlanan Ali Sürmeli konuştu: Her şeyi sevgilim yaptı

"OĞLUM, YEĞENİM, MENAJERİM VE ARKADAŞLARIMLA İLGİLİ İDDİALAR ASILSIZ"

16 yıl önce tanıştığı Emine adındaki sevgilisinin gerçek adının Kader olduğunu öğrenen 64 yaşındaki usta oyuncu, "Benim üzüldüğüm bir şey var… Etrafımda oğlum, yeğenim, menajerim arkadaşlarım kim varsa onları da suçlamış asılsız iddialarla… Psikolojimle ne oynamaya kalktı ama ben oynatmadım. Geçirdiğim beyin ameliyatından dolayı kontrollerim vardı. Travma geçirdiğimi belirtip beni doktora götürdü. Doktor sakinleştirici verdi. O sakinleştirici beni çok sakinleştirdi. Bu da benim sınavım, bu iftiralar, hakaretler ama iyilik iyidir. Ben iyi tarafımdan vazgeçmeyeceğim. Bir kadın kızınca neler yapabiliyor onu gördüm. Allah düşmanımın başına vermesin" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ali Sürmeli'nin dün Instagram hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarda ortalığı karıştıracak iddialar gündeme geldi. Sürmeli'nin Instagram hesabından yapılan ilk paylaşımda "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor" denildi. Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapılarak bu sefer de Sürmeli'nin oyuncu Didem Karataş'ı kürtaj yaptırmaya zorladığı ileri sürülerek "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" ifadelerine yer verildi.

Hesabı çalınıp kürtaj ve vergi kaçırmayla suçlanan Ali Sürmeli konuştu: Her şeyi sevgilim yaptı

"ALINAN PARALARIN YARISI ELDEN YARISI HESABA YATIYORDU"

Yapılan bir diğer paylaşımda ise Sürmeli'nin vergi kaçırdığı iddia edilerek "Menajerim Cem Tatlıtuğ'un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50'si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu" denildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİ: HESABI HACKLENDİ

Paylaşımların kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. Açıklamada Ali Sürmeli'nin telefonunu kaybettiği ve Instagram hesabı hacklenerek paylaşımlar yapıldığı söylendi.

ALİ SÜRMELİ: PAYLAŞIMLAR GERÇEKLİKTEN UZAK

Paylaşımların ardından yeni bir Instagram hesabı açan Ali Sürmeli, ise "Dün öğlen saatlerinde Instagram hesabım bazı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve hesabından yanlış, gerçeklikten uzak paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili gerekli yerlere şikayetlerimizi yapmış bulunmaktayım. Ben göründüğü gibi işimdeyim, çalışıyorum. Sizden ricam bu paylaşım ve iftiralara itibar etmemeniz" demişti.

Hesabı çalınıp kürtaj ve vergi kaçırmayla suçlanan Ali Sürmeli konuştu: Her şeyi sevgilim yaptı

Hesabı çalınıp kürtaj ve vergi kaçırmayla suçlanan Ali Sürmeli konuştu: Her şeyi sevgilim yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Tırnakçı cemil jr:

Bir fındığın peşindeki hazin son.

30
0
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Fokus Medya:

İyilik iyidir

6
1
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