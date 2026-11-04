Oğulcan Geldikaya, dünyanın en yüksek köprüsünden 5 atlayışla ilk Türk sporcu oldu

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve Ölüdeniz'de profesyonel yamaç paraşütü pilotluğu yapan Oğulcan Geldikaya (32), Çin'de düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonunda, dünyanın en yüksek köprüsü olarak bilinen 626 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nden 5 atlayış gerçekleştirdi. Geldikaya, organizasyonda köprüden atlayan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi.

Havacılık serüvenine 2014 yılında yamaç paraşütüyle başlayan Oğulcan Geldikaya, 2016 yılında skydiving (serbest paraşüt atlayışı) sporuna yöneldi. Yaklaşık 12 yıldır hava sporlarıyla ilgilenen Geldikaya, Ölüdeniz'de tandem yamaç paraşütü pilotluğunun yanı sıra skydiving eğitmenliği ve tandem skydiving pilotluğu da yapıyor.

Çin'deki BASE jump serüveni 2023 yılında Beipanjiang Köprüsü'nde düzenlenen uluslararası organizasyona davet edilmesiyle başlayan Oğulcan Geldikaya, bu yıl da Guizhou eyaletindeki dünyanın en yüksek köprüsü olarak bilinen 626 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nde gerçekleştirilen organizasyona katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların buluştuğu organizasyonda bir hafta geçiren Fethiyeli sporcu Geldikaya, Huajiang Kanyon Köprüsü'nden toplam 5 atlayış gerçekleştirdi. Oğulcan Geldikaya, organizasyonda köprüden atlayan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi.

'BENİM İÇİN HAVACILIK, YAŞAM BİÇİMİ'

Binlerce tandem uçuşu ve yüzlerce serbest paraşüt atlayışı deneyimi bulunan Geldikaya, havacılığa duyduğu tutkunun her geçen gün arttığını belirterek, "Benim için havacılık yalnızca bir meslek veya adrenalin tutkusu değil, hayatımın merkezinde olan bir yaşam biçimi. Hem yeni şeyler öğrenmekten hem de öğrendiklerimi başkalarına aktarmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

'ULUSLARARASI BASE JUMP ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM'

Türkiye'de BASE jump sporunun gelişmesine katkı sağlamak istediğini de ifade eden Oğulcan Geldikaya, "Ülkemiz bu spor açısından çok güzel doğal alanlara sahip. Gelecekte dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların Türkiye'ye geldiği, güvenli ve profesyonel şekilde düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonları gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı