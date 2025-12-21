Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Oyuncu Hayal Köseoğlu, doğum gününde meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı'dan evlilik teklifi aldı. Köseoğlu, romantik teklife "Evet" yanıtını verdiği anları "Ay başımıza gelenler" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
- Hayal Köseoğlu, 33. yaş gününde sevgilisi Nezir Çınarlı'nın evlilik teklifini kabul etti.
- Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı'nın ilişkisi 'Hudutsuz Sevda' dizisinin setinde başladı.
Son olarak "Bahar" dizisinde canlandırdığı Maral karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Köseoğlu, 33. yaş gününde hayatının en özel sürprizlerinden birini yaşadı.
ROMANTİK TEKLİFE "EVET" DEDİ
Bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu'na doğum gününde romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Köseoğlu, bu özel ana "Evet" yanıtını verdi. Oyuncu, teklif anlarını "Ay başımıza gelenler" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
SETTE BAŞLAYAN İLİŞKİ EVLİLİK YOLUNDA
Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı'nın ilişkisi, "Hudutsuz Sevda" dizisinin setinde başladı. Aynı projede bir araya gelen ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Çift, aldıkları evlilik kararıyla ilişkilerini resmiyete taşıma yolunda ilk adımı atmış oldu.