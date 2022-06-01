Hande Erçel'in "Ablamda annemi görüyorum" sözleri ablasını ağlattı - Haberler

Rol aldığı projelerin yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Hande Erçel, Elle Stil Ödül Töreni'nde Yılın Kapak Kızı Ödülü'nü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan genç oyuncu, duygusal bir konuşma yaptı.

"ABLAMDA ANNEMİ GÖRÜYORUM"

Hande Erçel'i ödül aldığı gecede sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel de yalnız bırakmadı. 2019 yılında kanser tedavisi gören annesini kaybetmenin acısını yaşayan Hande Erçel, ödülünü almak için çıktığı sahnede duygusal bir konuşma yaptı. Kendisine ilham olan kadınlara teşekkür eden oyuncu, "Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki... Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardında ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, Nilay Kum'u... Daha birçok arkadaşımı... Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onların dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim" dedi.

GAMZE ERÇEL AĞLADI

Kardeşinin gözleri karşısından duygusal anlar yaşayan Gamze Erçel, gözyaşlarına hakim olamadı. Erçel'in ağladığı anlar da kameralara yansıdı.