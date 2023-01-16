Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Bircan Bali'ye tepki yağıyor: Bu kadına şiddet

Hafsanur Sancaktutan'ın yalanlamasına rağmen intihara teşebbüs ettiğini söyleyen ve telefon kayıtlarının dinlenmesi için kendisine dava açması gerektiğini söyleyen Bircan Bali'ye tepki yağmaya başladı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, bugünkü canlı yayınında genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın cuma akşamı bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından bileklerini göstererek intihar iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, zehirlendiği için hastanelik olduğunu söyledi. Oyuncunun açıklamasına inanmayan Bali, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

BİRCAN BALİ: MAHKEMEYE VER, HTS KAYITLARINI İSTEYECEĞİM

Hafsanur Sancaktutan'ın "Zehirlendiğim için hastanelik oldum. İntihar yok" diyerek bileklerini paylaşmasına inanmayan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bileğini güzel kamufle etmiş. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra mide yıkatacak ne yemiş olabilir? Bunun bir intihar teşebbüsü olduğunu ben biliyorum. Dava açarsa HTS kayıtlarını çıkartacağım. O gün telefonda ne söylenildiyse ortaya çıkacak. Haklı çıkmak için her şeyi yaparım" dedi.

BİRCAN BALİ'YE TEPKİ YAĞIYOR

Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğinden emin olduğunu söyleyen Bali'nin geri adım atmaması ve oyuncunun bileğini paylaşması tepki çekti. Bali'nin sözlerine sözlü şiddet olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Buna artık bir dur deyin" diyerek sitem etti.