Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
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Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
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Şarkıcı Hadise, Harbiye konserlerine başladı. Sahne şovlarını yenileyen Hadise, 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan bir şov ekibiyle çıktı. Kıyafet seçimleri, dansları ve sahnede duş alması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle pembe sahne kostümü ve sandalyeyle yaptığı dans, çokça konuşuldu.

Hadise, Harbiye konserlerine başladı. Şarkıcı uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinin ilkini dün gerçekleştirdi. Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı, konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE TAKİP ETTİ

Konsere Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı. Hadise, uzun zamandır hazırlandığı konserde inanılmaz şovlara imza attı.

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, Sahnede duş...

SAHNEDE DUŞ ALDI

Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise çokça konuşuldu.

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, Sahnede duş...

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DANS

Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, Sahnede duş...

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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