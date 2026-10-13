Sağlık Bakanı, 18 yaş altına sigara satışında yaş doğrulaması yapılacağını açıkladı

(TBMM) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik yeni düzenleme çalışmasına ilişkin, "İnsanlarımıza sigarayı satarken özellikle gençlerimize yaş doğrulaması yapacağız yani yaşını soracağız. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey. Biz sadece 18 yaşına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Memişoğlu, gazetecilerin tütün ve tütün mamüllerinin satışına yönelik yeni düzenleme çalışmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakanlıklarının esas görevinin sağlıklı bir yaşam sürdürülmesini sağlamak ve hastalıkların tedavisi olduğuna işaret eden Memişoğlu, tütün ve tütün mamüllerinin neden olduğu kalp krizi ve kanser gibi hastalıklara dikkati çekti. Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün insanlarımızın yüzde 63'ünü kanserden veya bu tür hastalıklardan kaybediyoruz. Onun için biz insanların sağlıklı yaşamasını, sağlıklı kalmasını istiyoruz. Tabii ki sigara içen vatandaşlarımızın da bu alışkanlıklardan kurtulmasını istiyoruz. Bugün Yeşilay'ın yaptığı bir araştırma, sigara içenlerin yüzde 80'inin sigarayı bırakmaya çalıştığını gösterdi. Esasında sigara içenler de sigaradan memnun değil. Biz de diyoruz ki gelin beraber bırakalım. Hep beraber sigarayla mücadele edelim. Çünkü bu sizi kanser yapıyor, kalp krizi geçirme riskini artırıyor, nefes darlığı yapıyor, uyku kalitenizi bozuyor. Zararlı bir şey. Onun için bu konuda biz esasında Türkiye olarak 2008-2010 yıllarında büyük bir başarı elde etmiştik. Ama yavaş yavaş son senelerde bu başarı maalesef geriledi. Biz de bunu yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz."

"TÜRKİYE'DE YÜZDE 33'Ü SİGARA KULLANAN DÜNYADA İKİNCİ SIRADA BİR ÜLKEDEN BAHSEDİYORUZ"

Sigarayı özellikle gençlerden ve çocuklardan uzak tutmaya çalıştıklarını kaydeden Memişoğlu, ülkeyi, sigaranın görünür olmasından ve doğal bir maddeymiş gibi algılanmasından kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de yüzde 33'ü sigara kullanıyor. Esasında yüzde 67'si de sigara kullanmıyor ülkemizin. Ama yüzde 33'ü demek, dünyada ikinci sırada sigara kullanan bir ülkeden bahsediyoruz. Maalesef akciğer kanserinde, özellikle erkeklerde dünyanın birincisiyiz biz. Demek ki bu sigara insanlarımızı hasta ediyor, sağlıksız kılıyor. Biz de o zaman bu sigarayla ilgili mücadeleyi hep beraber yapmamız lazım.

Şimdi normalde sigara kanunumuza göre şu anda 18 yaşının altındaki gençlerimize sigara satışı yasak. Bir anket yapıldı, 220 bin gence soruldu, 13-15 yaş arası yüzde 73,3'ü sigarayı rahatlıkla alabiliyor. Peki Türkiye'de sigaraya başlama yaşı kaç biliyor musunuz? Ortalaması 17. Türkiye'de sigara bağımlılığında gençlerimizin yüzde 57'si 17 yaşında, 18 yaş altına başlıyor. Yani sigaraya başlama yaşımız Türkiye'de ortalama maalesef 18'in altı. Şimdi 18 yaş altına sigara satılması normalde yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle veya insanları ifşa etmeyle alakası yok.

"SİGARA SATARKEN YAŞ DOĞRULAMASI YAPACAĞIZ"

Dünyada örnekleri olduğu gibi, birçok ülkede, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken, özellikle gençlerimize, yaş doğrulaması yapacağız yani yaşını soracağız. Yaşını sormayla ilgili de bunu nasıl, hangi yöntemle yapacağız? Aynı belki de Covid'le yaptığımız gibi insanları HES üzerinden veya karekod üzerinden veya başka türlü... Dünyanın örneklerine bakıyoruz. O konuda insanların kesinlikle şundan emin olmasını istiyorum: Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey. Biz sadece 18 yaşına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz. 18 yaşın altına normalde şu anda sigara satışı yasak. Yasağı gerçekten etkin hale nasıl getiririze çalışıyoruz.

Onun için ben şunu da söyleyeyim size: Bugün sigaranın Türkiye'deki sigaraya harcanan parası sadece sigara paketi için 15 milyar dolar senede. Diğer etkilerini incelediğin zaman 25-30 milyar dolar civarında sigaraya maalesef bu ülke harcama yapıyor. İnsanımız harcama yapıyor. 30 milyar dolar. Yani bugün deprem bölgesindeki harcamamızın her sene üçte birini sigaraya veriyoruz. Onun için bizi hem insan sağlığı açısından hem ekonomik olarak sömüren bir sistemle mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Tek Sağlık Bakanlığını değil, bütün toplumun buna sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz görüşmelerimizi rutin yapıyoruz herkesle. Ama sadece sigara için değil. Bugün şeker için de, beslenme için de herkesle konuşuyoruz. Bu işin sahibi sadece Sağlık Bakanlığı değil, bütün toplum."

Kaynak: ANKA