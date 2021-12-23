Güzel oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşini görenler aynı yorumu yaptı: Güzellik genetik

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hayat Bilgisi gibi güçlü yapımlarda boy gösteren oyuncu Aslı Enver, magazin dünyasının ilgi çeken isimleri arasında yer alıyor.

"GÜZELLİK GENETİK"

Duru güzelliği ile her daim adından söz ettiren Aslı Enver'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver'i görünce şaştı kaldı. Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan genç kadının, güzelliğiyle ablasından aşağı kalır yanı yok. Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

İşte Aslı Enver'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi;