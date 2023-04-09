Günden güne eriyen Arda Kural'ın son paylaşımı tedirgin etti! Hayranlarından uyarı gecikmedi

Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i rolüyle hafızlara kazınan oyuncu Arda Kural, fazla kilolarından kurtuldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Kural'ın son görüntüsü bazı hayranlarını endişelendirdi.

Yıllar önce popüler olan dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve o dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, değişimiyle adından söz ettiriyor.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Yıllarca hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Zor günleri geride bıraktıktan sonra yeni projelerle gündeme gelen Arda Kural, fazla kilolarından kurtuldu.

TAKİPÇİLERİNDEN UYARI GELDİ

Günden günden eriyen ve eski görüntüsüne kavuşmak isteyen yakışıklı oyuncu son paylaşımıyla takipçilerini tedirgin etti. Birçok kişi ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlar yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncuyu "Bence burada dur, ilerisi sağlıklı olmayabilir" diyerek uyardı.

İşte Arda Kural'ın son paylaşımı;