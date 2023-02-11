Gülben Ergen 'Taha Duymaz hayatını kaybetti' dedi, abla Semiha Duymaz'dan yalanlama geldi

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyük üzüntü yaşayan Ergen, "Yetişemedik, kurtaramadık seni" dedi. Haberin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından video yayınlayan Duymaz'ın ablası, "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz" dedi.

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında kaldı. Günlerdir haber beklenen Duymaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"YETİŞEMEDİK, KURTARAMADIK SENİ"

Deprem bölgesine giderek depremzedelerin yanında olan şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından Taha Duymaz'ın videosunu yayınlayarak "Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni" dedi. Twitter hesabından Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazdan bazı vatandaşların kurtarıldığını söyleyen Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda 'ses geliyor' mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi. Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" ifadelerin kullandı.

TAHA DUYMAZ'IN ABLASI YALANLADI

Gülben Ergen'in paylaşımı sonrası sosyal medyada Taha Duymaz'ın ölüm haberi hızla yayıldı. Ünlü aşçı CZN Burak ise enkaz başında Taha Duymaz'ın ablasıyla video yayınlayarak iddiayı yalanladı. Duymaz ablası, yaptığı açıklamada: "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum ve oraya gitmeye çalışıyorum. Ekiplerin işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşım yapmayın" dedi.

DERYA ULUĞ: TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ

Depremzedeler için günlerdir yardım toplayan ve bölgeden gelen haberleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Taha Duymaz'la ilgili açıklama yapmıştı. Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen şarkıcı, "Bölgeye vinç gönderdik, haber bekliyoruz" demişti.

YAYINLADIĞI VİDEOLARLA TANINDI

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olmak.