Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım

Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım
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Furkan Kızılay, 2 Haziran'da hayatını birleştirdiği eşi Tutku Yılmaz ile düğünlerinden daha önce görülmemiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kızılay'ın "Seninle ne harika bir dünya" notunu düştüğü kareler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çocuklar Duymasın dizisindeki "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve müzisyen Furkan Kızılay, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdiği Tutku Yılmaz'la düğünlerinden yeni kareleri ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım

Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Furkan Kızılay, özel hayatında da mutluluğu yakaladı.

Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım

2 Haziran'da hayatını Tutku Yılmaz ile birleştiren Kızılay, sade ama samimi geçen düğünlerinden yeni kareleri Instagram hesabında yayımladı. Kızılay, paylaşımına "Seninle ne harika bir dünya" notunu düşerek romantik bir mesaj da ekledi.

Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım

SURVİVOR EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin nikâhı, aile bireyleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Düğünde Furkan Kızılay'ın "Survivor" yarışmasında tanıştığı arkadaşlarının da yer aldığı dikkat çekti. Ne var ki Çocuklar Duymasın dizisindeki anne ve babasını canlandıran başrol oyuncuları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın törene katılmaması sosyal medyada gündem oldu. Bu durum, dizinin eski hayranları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Furkan Kızılay, 2002 yılında ekranlara gelen ve yıllarca reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" lakaplı Emre karakterine hayat vererek ün kazanmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

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