Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktı

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahneleri bıraktığını duyurdu. Tayfur paylaşımında "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" dedi.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, yeni bir yolculuğa başlayacağını duyurdu.

"BÜYÜK KAZIKLAR YEDİM, HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Tuğçe Tayfur, "Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri... Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim. Ama ben artık sahne almak istemiyorum" dedi.

"BAŞKA BİR YOLCULUKTA KARŞILAŞIRIZ"

Bu kararı bir süre önce aldığını söyleyen Tayfur, sözlerine şöyle devam etti: "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum. Başka bir yolculukta karşılaşırız elbet... Not: kararımı dostlarımla tabii ki paylaştım ama annemle istişare etmek yetti bana açıkçası."