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Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde

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Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde, sanatçının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ferdi Taha Tayfur ortaya çıktı. Babasının tabutunun başında gözyaşı döken 17 yaşındaki Ferdi Taha, "Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un cenaze töreni duygu dolu anlara sahne oldu. "Ferdi Baba" olarak anılan sanatçının vefatı, hayranlarını yasa boğarken, ünlü isimlerin de katılımıyla törende yoğun bir kalabalık dikkat çekti.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜĞÜ OĞLU GÖRÜNTÜLENDİ

Törende en çok dikkat çeken isim ise Tayfur'un yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ferdi Taha Tayfur oldu. Henüz 17 yaşında olan genç, babasının tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisine mikrofon uzatılan Ferdi Taha sadece, " Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde

"FERDİ TAHA'YI SİZE EMANET EDİYORUM"

Cenaze organizasyonunu düzenleyen MESAM Başkanı Recep Ergül, törende yaptığı açıklamada, "Ferdi ağabeyimizin oğlu Ferdi Taha çok genç ama çok yetenekli. Güzel müzik yapıyor. Ferdi Taha'yı size emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde

TALISES AĞLAYARAK SARILDI

Törende gözyaşlarına boğulan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha'ya sarılarak onu teselli etti. Tatlıses'in duygusal anları, törene katılan herkesin yüreğini burktu.

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde

FERDİ TAHA TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, Habibe Ümyani Demir ile 2009 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bir yıl süren evliliğinden Ferdi Taha isminde bir oğulları dünyaya geldi. Ferdi Taha Tayfur, bugüne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü ancak, Kasım 2024'te babasının doğum gününü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi görmüştü. Ferdi Taha paylaşımına, "İyi doğdun iyi ki benim babamsın" notunu düşmüştü.

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
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