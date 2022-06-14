Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi - Haberler

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Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Uzun bir süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, dün Paris'te nikah masasına oturdu. Eyfel Kulesi'nin önünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, 3 gün düğün yapacaklarını duyurdu.

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldı. Birkaç gündür yurt dışında olan çiftin evlendiği ortaya çıktı.

3 GÜN EĞLENCE YAPACAKLAR

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi. Eşiyle pozlarını hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." ifadelerini kullandı.

İşte nikah kıyan gelin ve damattan ilk kareler...

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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