Haberler

Evrim Akın'a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme

Evrim Akın'a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bez Bebek" dizisindeki "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer buldu. Dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını öne süren Keskinci'ye "İşte Benim Stilim" yarışması ile adını duyuran Aleyna Eroğlu'ndan destek, Akın'a ise yer aldığı bir başka yapım olan "Alemin Kralı"ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme geldi.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.
  • Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarını avukatı aracılığıyla reddetti.
  • Zeynep Gülmez, sosyal medya paylaşımında gerçeklerin ortaya çıkacağını ima etti.

Bir dönem ekranların sevilen yapımları arasında yer alan "Bez Bebek" dizisinde hayat verdiği "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer buldu.

İTİRAFLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Keskinci'nin iddiaları karşısında sessizliğini bozan Akın hakkında bir itiraf da "İşte Benim Stilim" isimli moda yarışması ile adını duyuran Aleyna Eroğlu'ndan geldi. Annesinin "Bez Bebek" setinde makyöz olarak görev aldığını ve olaylara şahit olduğunu dile getiren Eroğlu, "Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Her şeye şahidim. Geç bile kaldın." dedi.

Evrim Akın'a eski rol arkadaşın Zeynep Gülmez'den gönderme

ESKİ ROL ARKADAŞINDAN GÖNDERME

2011'de "Alemin Kralı"nda "Mehveş" karakterine hayat vererek Evrim Akın ile aynı kamerayı paylaşan oyuncu Zeynep Gülmez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Gülmez, paylaşımında, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ;) ilahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte" ifadelerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Gülmez'in isim vermeden yaptığı söz konusu paylaşım ile Akın hakkındaki iddialara göndermede bulunduğunu öne sürdü.

Evrim Akın'a eski rol arkadaşın Zeynep Gülmez'den gönderme

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Evrim Akın'a eski rol arkadaşın Zeynep Gülmez'den gönderme

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

Evrim Akın'a eski rol arkadaşın Zeynep Gülmez'den gönderme

EVRİM AKIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu yaşananların ardından Evrim Akın da suskunluğunu bozdu. Akın, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla."

Evrim Akın'a eski rol arkadaşın Zeynep Gülmez'den gönderme

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHülya Lale:

İlk başta şüpheciydim, ancak Nelson FY'nin sinyalleriyle birkaç hafta işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 214.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, Te?egram (Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Ülkede başka hiç haber yok kim olduklarını dahi tanımadığım tiplerin atismasini haber yapıyorsunuz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeyhun Varli:

habere değer atfeden şey tıklanıp yorum yapılmasıdır Enes. Tıklıyosun, yorum yapıyosun, bir de niye haber yapıyosunuz diyosun. tıklama, okuma, yorum yapma ki site de bunları haber yapmasın. ok?

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBerivan Akçakaleli:

Bence bu videoyu izlemeniz lazım yutup ta güvenli bakış kanalına bakın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.