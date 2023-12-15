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Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

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Yeni şarkılarıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş, estetiğin dozunu kaçırınca son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

Reza Zarrab ile evliliği olaylı bir şekilde biten Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman verdiği pozları dikkat çekti. Son olarak Vakitsin Geldin isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflardaki son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak "Bazen" notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekti. Şarkıcının pozlarında uzayan çenesi, burnu ve elmacık kemiğinin belirginliği dikkat çekti. Yüzünün bir kısmını kapatarak poz veren Gündeş'i görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte Ebru Gündeş'in son hali:

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

bu kadın 50 yaşında.. sesi güçlü biridir fakat parayı da çok seven biridir..

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Ahmet AKGÜL:

doğal hali daha güzel. neden estetik yaptırıp çirkinleşirlerki anlamsız

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