Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un olaylı gecesi! Kendisini kaçış yolu aradı erkek arkadaşı muhabirlere tehdit savurdu

Bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Mert Koç ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Güzel oyuncu kapının önünde basın mensuplarının olduğunu duyunca 2 saat kaçış yolu ararken yanındaki erkek arkadaşı da muhabirlere "Yiyorsa çekin" diyerek tehditler savurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Mustafa Mert Koç ile olan birlikteliğini falcının, "Başka birisi var" demesiyle sonlandırdığı iddia edilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gece Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Görüntü alınmamasını isteyen Melisa Aslı Pamuk, iki saat boyunca kaçış yolu aradı.

TEHDİTLER SAVURDU

Hareketli anların yaşandığı akşamda bir ara muhabirlerin yayına gelen Pamuk'un erkek arkadaşı, tehditler savurdu. "Siz kimsiniz", "Burada görüntü alınmayacak" ve "Yiyorsa çekin" gibi cümleler kuran Melisa Aslı Pamuk'un arkadaşı, bu tehditler sonuç vermeyince çareyi oyuncuyu ön kapıdan çıkarmakta buldu. Pamuk, çıkışta sorulara yanıt vermeden taksiye binerek mekandan ayrıldı.

BİR YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Arabada çektikleri eğlenceli videolarla isimlerinden sıkça söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çifti geçtiğimiz günlerde bir yıllık ilişkilerini bitirdi.31 yaşındaki güzel oyuncu, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da sevgilisi Mustafa Mert Koç'u takipten çıktı ve birlikte oldukları fotoğrafları sildi. Pamuk'un gittiği falcıda "Başka birisi var" demesi üzerine ilişkisini bitirdiği iddia edildi.