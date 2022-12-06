Ender Saraç boşanıyor mu? Eşi Benan Saraç paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü

2013 yılında nikah masasına oturan Ender Saraç ve Benan Saraç çiftinin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından eşinin adını vermeden zehir zemberek açıklamalar yapan Benan Saraç, "En zor zamanında yanında olarak onu ayağa kaldırdım. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygudur. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" dedi.

2013 yılında doktor ve yazar Ender Saraç ile nikah masasına oturan Benan Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde eşinden ayrı takılarak tek başına poz verdi. Sosyal medya hesabından törenden paylaşım yapan Saraç, bir takipçisinin "Eşinizde orada ama sizi beraber göremiyoruz" yorumu üzerine sessizliğini bozan Benan Saraç, adeta ateş püskürdü.

ENDER SARAÇ'IN EŞİNDEN SERT SÖZLER

Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.

"ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM"

Yorumun ardından birisine attığı "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi: "Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."