Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı

Emre Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şebnem Schaefer'in son hali adeta ağızları açık bıraktı. Schaefer'in aradan yıllar geçmesine rağmen hala ilk dizideki gibi görünmesi hayranlarından takdir topladı.

Bir dönem ekranlarda kasırga gibi esen dizilerin başında Emret Komutanım dizisi geliyordu. Kadrosunda önemli oyuncular barındıran Emret Komutanım, birçok yeni oyuncunun da dizi sektörüne adım atmasını sağladı. Emret Komutanım'ın yıldız oyuncularından Şebnem Schaefer'in son hali ise gündem oldu.

2018 YILINDAN BERİ OYUNCULUK YAPMIYOR

Şöhrete kavuştuktan sonra eğitimini ihmal etmeyen yıldız Türkoloji, Avrupa Etnolojisi, siyaset ve psikanaliz gibi bölümleri bitirdi. Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat Partisi'nin Kadın Kolları'nda çalışan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Şebnem Schaefer'in son hali ise adeta ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin hala dizinin yayınlandığı yıllardaki gibi genç kalabilmesi, takipçilerinin övgüsünü topladı.

İşte Schaefer'in son hali:





