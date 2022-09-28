Elazığ'da vereceği konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konser iptal edildi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene Elazığ'da verdiği konseri hatırlatan Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Elazığ'da 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte Festivali'nde 30 Eylül tarihinde İrem Derici, 1 Ekim tarihinde Mithat Beli ve Kadir Uçan, 2 Ekim tarihinde ise Sakiler grubu sahne alacaktı. Ancak etkinliğe günler kala Derici'nin vereceği konser iptal edildi.

İREM DERİCİ'YE TEPKİ GELDİ

Elazığ'daki bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, İrem Derici'nin konser verecek olmasına tepki gösterdi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.

"BEN SİYASETLER ÜSTÜYÜM"

İptal kararının ardından Twitter hesabından aralık 2021'de Elazığ'da verdiği konserin görüntülerini de paylaşan Derici, şu sözlerle isyan etti: "Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz."

"SİZİNLE BULUŞUP ŞARKILARIMI BAĞIRA ÇAĞIRA SÖYLEYECEĞİM"

"En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!"