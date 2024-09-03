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Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

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2 gün önce göğüslerini elleriyle kapatarak poz veren Şeyma Subaşı bu sefer de ayna karşısında cilt bakım ürünü reklamı yaparken sadece tanga giydiği kalçasını yayınladı.

Özel hayatı ve paylaşımları nedeniyle gündemden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı, son günlerde verdiği cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki gün Bali tatilinde üstsüz poz vererek göğüslerini eliyle sansürleyen Şeyma Subaşı bu sefer de cilt bakım ürünü reklamı yaparken arkasındaki aynanın kurbanı oldu. Tanga ile ürün tanıtımı yapan Subaşı, arkasındaki aynaya yansıyan kalçasını paylaştı. Takipçilerinin uyarısına rağmen fotoğrafı silmeyen Subaşı için "Dikkat çekmek için paylaştı" yorumunu yaptı.

Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

500 BİN TL CEZA YİYİNCE KÜFRETMİŞTİ

Tatil paylaşımlarının yanı sıra sık sık ürün tanıtımları yapan Şeyma Subaşı, Instagram kuralları gereği paylaşımların "reklam" ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL cezaya çarptırılmıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı cezaya sinirlenen Subaşı, paylaşımında "Reklam değildir a..." ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi. Küfürlü paylaşımıyla dikkat çeken Subaşı "Bir salın bizi artık" dedi.

Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Şeyma Subaşı Magazin Subaşı Yaşam

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Yorumlar (10)

Üveys Uyanık:

ömur çok kısa ve ölüm şah damarından daha yakın

78
3
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Abdullah Atik:

Kaç para verdin bu reklam için… Kötü örnek teşkil ediyorsun İnsanların ahlakını bozuyorsun …

51
3
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Hakan Karakılıç:

Acun düğünü olacak diye nispet yapıyor ??

44
1
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Ali baş:

Bunun gibileri neyi ispat etmeye çalışıyorlar..

33
1
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Hakan Ucan:

Kiralık motor , zengin avcısı tahişe...

18
1
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Pc Copat:

o aynadan kalça gören göz cine5 şifreli yayının müptelası olmuştur çok net..

14
2
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erkan yüksel:

KAYISININ KILOSU NEKADR OLDU

2
1
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Damla Sengul:

ben de giyerim ne var bunda.

2
0
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Dursun Esen:

onunki altın kaplama bence

0
0
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