Dur durak bilmiyor! Tanga giyen Şeyma Subaşı kalçasını gösterdi

Özel hayatı ve paylaşımları nedeniyle gündemden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı, son günlerde verdiği cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki gün Bali tatilinde üstsüz poz vererek göğüslerini eliyle sansürleyen Şeyma Subaşı bu sefer de cilt bakım ürünü reklamı yaparken arkasındaki aynanın kurbanı oldu. Tanga ile ürün tanıtımı yapan Subaşı, arkasındaki aynaya yansıyan kalçasını paylaştı. Takipçilerinin uyarısına rağmen fotoğrafı silmeyen Subaşı için "Dikkat çekmek için paylaştı" yorumunu yaptı.

500 BİN TL CEZA YİYİNCE KÜFRETMİŞTİ

Tatil paylaşımlarının yanı sıra sık sık ürün tanıtımları yapan Şeyma Subaşı, Instagram kuralları gereği paylaşımların "reklam" ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL cezaya çarptırılmıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı cezaya sinirlenen Subaşı, paylaşımında "Reklam değildir a..." ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi. Küfürlü paylaşımıyla dikkat çeken Subaşı "Bir salın bizi artık" dedi.