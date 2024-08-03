Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olduğunu iddia eden ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, bu sefer de kalça estetiğiyle gündeme geldi.

"KALÇA ESTETİĞİ FİZİĞE AYKIRI"

Geçtiğimiz aylarda Haberler.com stüdyosuna konuk olan ve yeni yaptırdığı kalça estetiğinden dolayı oturamadığı için ayakta röportaj veren model, tatil sezonunu açarak tanga bikini giydi. Jet Ski'ye binen modelin kalça estetiği ise herkesi şaşkına çevirdi. Oldukça büyük ve yuvarlak görünen estetiği gören kullanıcılar "Bu nasıl fizik?" ve "Biyolojiye aykırı, hiç estetik görünmüyor" yorumları yapıldı.

HABERLER.COM STÜDYOSUNDA ESTETİKLERİNİ SAYMIŞTI

Nisan ayında Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Anastasia Pokreshchuk, yaptırdığı estetiklerle ilgili şunları söylemişti: "Beden için ameliyatlarıma 4 sene önce başladım. 2020 yılında. Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum. Ameliyatlarda benim için acı veren bir durum yok. Böyle şeylerde çok sakin oluyorum. Daha önceki videoları izlerseniz, ameliyattaki uyuşturucu etkisi geçtikten hemen sonra dans ediyorum, zıplıyorum. Benim için hiç problem değil. Göğüs ve kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Yaşlanmaya başladım. Şimdi 35 yaşında oldum ve çok genç değilim. Genç olmak için gerdirmeye başlayacağım."