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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul’u için geldiği New York’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul’u için geldiği New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor.

PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında son olarak Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. 

Kaynak: Haberler.com
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