Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazası, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Karacabey yönünden Bandırma’ya ilerleyen otomobil, Çavuşköy Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve kamyonun altına girdi. Kazada 3 yaşındaki Ahsen ile annesi Merve Turan yaşamını yitirirken, doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan bebeği de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Kaza, Çavuşköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Merve Turan’ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonun altına giren araç, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DOĞUMUNA İKİ HAFTA KALMIŞTI

Kazanın ardından ortaya çıkan detay ise acıyı daha da büyüttü. Merve Turan’ın 9 aylık hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenildi.

Doktorlar, anne karnındaki bebeği kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Turan hastanede ameliyata alınırken, bebeğin kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Ancak doktorların yaptığı müdahalelere rağmen talihsiz bebek de yaşamını yitirdi.

AYNI AİLEDEN 3 CAN KAYBI

Feci kazada bir anne, 3 yaşındaki kızı ve dünyaya gelmesine günler kalan bebeği hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürerken, otomobilin neden kontrolden çıktığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı