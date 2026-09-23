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A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü

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A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü
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Ekranların yeni sezonunda beklenmedik bir final kararı geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i 11 yıl aradan sonra yeniden buluşturan A.B.İ. dizisi, düşük reyting sonuçlarının ardından ekran macerasını erken noktalamaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizi, yeni sezonun 5. bölümünde final yapacak.

  • Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden bir araya getiren A.B.İ. dizisi, ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacak.
  • Atv'de salı akşamları yayınlanan dizinin final kararı, 22 Eylül akşamı açıklanan reyting sonuçlarının ardından alındı.
  • A.B.İ.'den boşalacak saatte Oktay Kaynarca, Caner Cindoruk ve Fahriye Evcen'in başrollerinde olduğu Hamal dizisinin başlaması bekleniyor.

Yeni yayın döneminin ilk erken final haberi geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan A.B.İ. dizisi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, OGM Pictures imzalı yapım, son reyting sonuçlarının ardından ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacak.

REYTİNG SONUÇLARININ ARDINDAN KARAR ALINDI

Atv ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizinin final kararının, 22 Eylül akşamı açıklanan reyting sonuçlarının ardından alındığı bildirildi. Yapım şirketi veya kanal tarafından kararın gerekçesine ilişkin ayrıca resmi bir açıklama yapılmadı.

11 YIL SONRA YENİDEN AYNI KAREDEYDİLER

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu, yıllar önce “Karadayı” dizisinde başrolü paylaşmıştı. İkilinin A.B.İ.’nin yeni sezonunda yeniden bir araya gelmesi, dizinin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu. Korel, yapımda İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakterinin geçmişinden gelen Leyla karakterine hayat veriyordu.

Böylece yeni sezonun henüz başında gelen final kararı, özellikle iki oyuncuyu yıllar sonra yeniden bir araya getiren proje açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

A.B.İ'den boşalacak saate ise Oktay Kaynarca, Caner Cindoruk ve Fahriye Evcen'in başrollerinde olduğu Hamal dizisinin başlaması bekleniyor. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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