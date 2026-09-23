A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeni yayın döneminin ilk erken final haberi geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan A.B.İ. dizisi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, OGM Pictures imzalı yapım, son reyting sonuçlarının ardından ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacak.

REYTİNG SONUÇLARININ ARDINDAN KARAR ALINDI

Atv ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizinin final kararının, 22 Eylül akşamı açıklanan reyting sonuçlarının ardından alındığı bildirildi. Yapım şirketi veya kanal tarafından kararın gerekçesine ilişkin ayrıca resmi bir açıklama yapılmadı.

11 YIL SONRA YENİDEN AYNI KAREDEYDİLER

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu, yıllar önce “Karadayı” dizisinde başrolü paylaşmıştı. İkilinin A.B.İ.’nin yeni sezonunda yeniden bir araya gelmesi, dizinin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu. Korel, yapımda İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakterinin geçmişinden gelen Leyla karakterine hayat veriyordu.

Böylece yeni sezonun henüz başında gelen final kararı, özellikle iki oyuncuyu yıllar sonra yeniden bir araya getiren proje açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

A.B.İ'den boşalacak saate ise Oktay Kaynarca, Caner Cindoruk ve Fahriye Evcen'in başrollerinde olduğu Hamal dizisinin başlaması bekleniyor.