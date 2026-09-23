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Samsun İlkadım'da yaya geçidinde 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

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Samsun İlkadım'da yaya geçidinde 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Fuar Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında annesiyle yaya geçidinden karşıya geçen 6 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kafasından yaralanan ve burnunda yoğun kanama oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi Valilik Binası arkasında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 6 yaşındaki K.Ü.'ye üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet çarptı. Kazanın ardından kafasından yaralanan küçük çocuğun burnunda yoğun kanama meydana geldi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olaya şahit olan görgü tanıkları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Çocuğa çarpan kasksız sürücü olay yerinden kaçtı"

Kaza olduğu sırada olay yerinde seyir halinde olan görgü tanığı Avukat Furkan Aytekin, "Yaya geçidinden geçen anne ve küçük çocuğuna bir motosiklet çarptı. Motosiklettekilerin yaşları 18'den küçük görünüyordu. Motosiklet sürücüsü ve arkasındakinin kaskı da yoktu. Motosikletin çarptığı çocuğun burnunda yoğun bir kanama vardı. 112'ye durumu haber verip, çocuğa ilk yardımı yaptık. İnşallah kırık veya daha büyük bir hasarı yoktur. Motosiklet sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kaza hemen kameranın önünde oldu. Çarpan kişilerin kısa sürede tespit edileceğini umuyorum" dedi.

Polis ekipleri görgü tanıklarından bilgi alırken, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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