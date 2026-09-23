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Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma akşam yeniden alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde araç park etme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
  • Yaralılardan Bülent Ceyhan Y. ve Oktay Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor; bir kişi de darp sonucu yaralandı.
  • Polis, olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Malatya'da araç park etme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

GÜNDÜZ BAŞLAYAN TARTIŞMA, AKŞAM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletme önünde sabah saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle işletme çalışanları ve araç sahipleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Akşam saat 19.05'te olayın yaşandığı yerde yeniden bir araya gelen taraflar arasında ikinci kez çıkan tartışma bu kez bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan Bülent Ceyhan Y., Oktay Y. ve Mehmet Ümit Ö., sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Bülent Ceyhan Y. ve Oktay Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bir kişi ise darp sonucu yaralandı.

Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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