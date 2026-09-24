SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2026/64 sayılı bülteninde sermaye piyasası araçları, idari yaptırımlar ve çeşitli başvurulara ilişkin Kurul kararları açıklandı.

71 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

Buna göre 3 gerçek kişi ile 1 tüzel kişiye toplam 71 milyon 26 bin 385 lira idari para cezası verildi. Kurul ayrıca 2 şirketin toplam 1 milyar 650 milyon lira tutarındaki iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin bedelsiz ihraç belgesini onayladı.

7 MİLYAR 50 MİLYON LİRALIK İHRAÇ TAVANI

Bir şirketin 400 milyon lira tutarında borçlanma tavanını içeren ihraç belgesi de SPK tarafından onaylandı. Bir şirketin ise 5 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç tavanını içeren ihraç belgesine onay verildi. Böylece bültende yer alan bedelsiz sermaye artırımı, borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç belgeleri kapsamında toplam 7 milyar 50 milyon liralık ihraç tavanı ve sermaye artırımına ilişkin karar alınmış oldu.

BİRLEŞME VE SERMAYE ARTIRIMI TALEPLERİNE ONAY

SPK, bir aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişiklik ve sermaye artırımına izin verilmesi talebini olumlu karşılarken, bir şirketin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu şirketi devralması yoluyla gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metninin onaylanması talebini de uygun buldu.

HOLDİNGİN PAY ALIM TEKLİFİ TALEBİNE RET

Kurul, bir holdingin, bir şirketin pay sahibi olan diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ek süre verilmesi ve pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesi taleplerini ise olumsuz karşıladı. Holding'e, pay alım teklifi yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

Bültende ayrıca bir aracı kurumun sermayesinin artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı