Başkan ortada yok: Çiğli’de 'AK Parti’ye geçiş' iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, belediye meclis üyelerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP, Yeni Parti ve bağımsız meclis üyeleri, parti değiştirecekleri yönündeki iddiaları yalanlayarak siyasi duruşlarının net olduğunu vurguladı.

Çiğli Belediye Meclisi'nde görev yapan CHP, Yeni Parti ve bağımsız üyeler, son günlerde kamuoyunda konuşulan parti değişikliği iddialarının ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Meclis üyeleri, AK Parti’ye geçecekleri yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, herhangi bir parti değişikliği konusunda kararlarının veya girişimlerinin bulunmadığını açıkladı.

“AK PARTİ’YE GEÇME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Ortak açıklamada, meclis üyelerinin siyasi tercihlerinin net olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “ Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Bağımsız Çiğli Belediye Meclis Üyeleri olarak açıkça ifade ediyoruz; AK Parti’ye geçmek gibi bir düşüncemiz, kararımız veya girişimimiz yoktur” denildi.

Meclis üyeleri, Çiğli halkından aldıkları görev doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, siyasi tartışmaların önüne ilçenin ihtiyaçlarını koyacaklarını kaydetti.

“ÇİĞLİ’NİN MENFAATLERİNİN YANINDA OLACAĞIZ”

Ortak açıklamada, meclis üyelerinin kişisel siyasi hesaplarla değil, Çiğli'nin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceği mesajı verildi.

Açıklamada, “Her birimiz kendi siyasi irademiz ve durduğumuz yer konusunda netiz” ifadelerine yer verilirken, Çiğli halkının verdiği görevin sorumluluğuyla hareket edileceği vurgulandı.

Meclis üyeleri, ilçenin ihtiyaç duyduğu şeyin siyasi tartışmalar değil, istikrar ve güven olduğunu belirterek, çalışmalarını Çiğli halkının sorunlarına odaklanarak sürdüreceklerini ifade etti.

“ZOR ZAMANLARDAKİ DURUŞ ÖNEMLİ”

Açıklamanın devamında siyasetin yalnızca seçim dönemlerinde verilen vaatlerden ibaret olmadığı belirtilerek, asıl önemli olanın zor dönemlerde ortaya konulan tavır olduğu ifade edildi.

Meclis üyeleri, “Asıl önemli olan, zor zamanlarda ortaya konulan duruş ve verilen sözlerin arkasında durabilmektir” mesajını verdi.

Açıklamanın sonunda ise kamuoyunda dolaşan parti değişikliği iddialarına itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Meclis üyeleri, siyasi gelecekleriyle ilgili açıklamaların esas alınmasını isteyerek, “Kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesini, siyasi duruşumuzla ilgili açıklamalarımızın esas alınmasını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA