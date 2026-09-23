Bakımevinde yaşayan ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı

Bakımevinde yaşayan ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir döneme damga vuran “Perihan Abla” ve “Ruhsar” dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden Tuluğ Çizgen’den yıllar sonra yeni bir haber geldi. Ekranlardan uzak bir yaşam süren usta oyuncunun, Kartal’daki Sanatçı Yaşam Evi’nde kaldığı ve unutkanlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Çizgen’i ziyaret eden bir hayranının, oyuncuyu sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek anlatması ise hayranlarını sevindirdi.
- 78 yaşındaki oyuncu Tuluğ Çizgen, Kartal'daki Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşamını sürdürüyor.
- Tuluğ Çizgen, sağlık sorunları nedeniyle sanat hayatına ara verdi ve unutkanlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
- Tuluğ Çizgen, 2013'te yayımlanan 'Cesur Hemşire' dizisindeki rolünün ardından Bodrum Yalıkavak'a yerleşmişti.
Bir dönemin sevilen yapımlarına damga vuran usta oyuncu Tuluğ Çizgen, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. “Perihan Abla” dizisindeki Meraklı Melahat ve “Ruhsar”daki Gözüm Abla karakterleriyle hafızalara kazınan Çizgen’in, bir süredir Kartal’daki Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.
GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Uzun süredir ekranlardan uzak olan 78 yaşındaki oyuncunun, sağlık sorunları nedeniyle sanat hayatına ara verdiği ve bakımını Sanatçı Yaşam Evi’nde sürdürdüğü belirtildi. Çizgen’in unutkanlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilgisi de son haberlerde yer aldı.
Oyunculuk kariyerinin son döneminde 2013 yılında yayımlanan “Cesur Hemşire” dizisinde rol alan Çizgen, daha sonra Bodrum Yalıkavak’a yerleşerek kameralardan uzak bir yaşam tercih etmişti.
HAYRANI ZİYARET ETTİ, SON HALİNİ PAYLAŞTI
Çizgen’i kaldığı yaşam evinde ziyaret eden bir hayranının paylaştığı fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranı, ziyaretinin ardından usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili, “Tuluğ Çizgen Hanımefendi’yi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var.” ifadelerini kullandı.
Çizgen’in yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, özellikle “Perihan Abla”, “Ruhsar” ve “Ayrılsak da Beraberiz” gibi yapımlarla büyüyen izleyicilerin ilgisini çekti.