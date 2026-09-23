Manisa Salihli'de kuyumcuya soygun girişiminde 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygun girişiminde iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişi yaralandı. Altınları alamadan kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de Eskicami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletle kuyumcu dükkanının bulunduğu sokağa gelen Z.B. (39), kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyerek iş yerine girdi. Elindeki silahı iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.'ye doğrultan şüpheli, altınları vermelerini istedi. Direnişle karşılaşan şüpheli, tabancayla rastgele ateş açtı. Silahın ateşlenmesi sonucu M.Ş. ve N.Ç. yaralandı. Altınları alamayan ve iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaflar tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esnaf tarafından yakalanan şüpheli ise polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklandı

Öte yandan tutuklanan Z.B.'nin ifadesinde, maddi sıkıntı nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi. Şüphelinin ifadesinde, motosikletle kısa bir keşif yaptıktan sonra kuyumcuya girmeye karar verdiğini, tanınmamak için kask ve maske taktığını ve eldiven kullandığını söylediği belirtildi. Şüphelinin, "Amacım kimseye zarar vermek değildi. 5 tane bilezik istedim, verseydi alıp gidecektim. Pişmanım" dediği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı