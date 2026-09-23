Haberler

Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli fotoğrafını beğendi. Sırp futbolcunun Sarıkaya'nın paylaşımına bıraktığı beğeni dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını beğendi. Vlahovic'in Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı beğeni dikkat çekti.

Vlahovic'in sosyal medya hesabında yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafı beğendi.

PAYLAŞIMA BEĞENİ BIRAKTI

Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli paylaşımında Vlahovic'in beğenisi de yer aldı. Söz konusu beğeni, iki ünlü ismin birbirlerini takip edip etmediği ve herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı konusunda merak uyandırdı. Ancak yalnızca bu beğeniden yola çıkarak ikili arasında herhangi bir ilişki olduğu yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar

Kahreden görüntü
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım bombaları patlatacak
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında arbede! Aileler 'Neredeyse ölenler suçlanıyor' diyerek isyan etti

Dilovası yangını davasında arbede! Aileleri çileden çıkaran söz
Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım