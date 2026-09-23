Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını beğendi. Vlahovic'in Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı beğeni dikkat çekti.

Vlahovic'in sosyal medya hesabında yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafı beğendi.

PAYLAŞIMA BEĞENİ BIRAKTI

Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli paylaşımında Vlahovic'in beğenisi de yer aldı. Söz konusu beğeni, iki ünlü ismin birbirlerini takip edip etmediği ve herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı konusunda merak uyandırdı. Ancak yalnızca bu beğeniden yola çıkarak ikili arasında herhangi bir ilişki olduğu yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.