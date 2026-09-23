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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi
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2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de ifadesine başvuruldu. Perinçek'in “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdiği öğrenilirken, dün tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı savcılık ifadesinde Perinçek'in ismini vermiş ve kendisi hakkında yürütüldüğünü öne sürdüğü kampanyanın Perinçek tarafından yapıldığını iddia etmişti.

  • Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
  • Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi.
  • Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmış ve savcılıktaki ifadesinde Perinçek'in ismini vermişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

DOĞU PERİNÇEK’İN DE İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ifade verdi. Perinçek’in ifadesine ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla başvurulduğu öğrenildi.

ENVER ALTAYLI İSMİNİ VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında dün ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, savcılıktaki ifadesinde Perinçek’in ismini vermişti.

Soruşturma kapsamında üzerine atılı suçlamaları reddeden Altaylı, ifadesinde, “Haftalardır benim üzerimden bir kampanya yürütülüyor. Ben bir ay sonra 83 yaşına giriyorum, dokuz yıldır cezaevindeyim. Bir yere kaçmış değilim ama televizyonları, gazeteleri takip eden insanlar sanki Kaşif Kozinoğlu’nun katili bulunmuş da adı Enver Altaylı’ymış gibi bir havayla karşılaşıyorum” demişti.

Altaylı, iddia ettiği söz konusu kampanyanın Doğu Perinçek tarafından yürütüldüğünü öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 2012'de verilen takipsizlik kararı Ağustos 2026'da kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Dosya kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılırken, cezaevi ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları hakkında işlemler yapılmıştı. Ayrıca Kozinoğlu'nun ölümüne dair senaryosundaki benzerlikler sebebiyle Kurtlar Vadisi dizisi oyuncu, senarist ve yapımcıları da ifade vermişti.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
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