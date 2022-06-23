Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor - Haberler

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Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

Haberler.com - Magazin
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Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock, "Bittim, tükendim. Bir süre kamera karşısına geçmeyeceğim" diyerek, mesleğine ara verdiğini duyurdu.

Kariyeri boyunca hafızalara kazınan karakterlere hayat vern Sandra Bullock, son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu her açıdan yıprandığını dile getirerek oyunculuğa ara vereceğini dile getirdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

Sandra Bullock, "The Hollywood Reporter" ile yaptığı röportajda yakın gelecekte, eskisinden çok daha hafif bir program sürdürmeyi umduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

30 yıllık sinema kariyeri boyunca 50'nin üzerinde film için kamera karşısına geçen Sandra Bullock, sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını ifade etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

"Akademi" ve "Altın Küre" dahil birçok ödüle layık görülen Bullock, daha önce de verdiği röportajda geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

Bir süredir fotoğrafçı Bryan Randall ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sandra Bullock, bu kez de başkasının programına bağlı olarak yaşamak istemediğinin altını çizdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

2010'da "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a layık görülen ünlü oyuncu, "Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim" açıklamasını yaptı. Kaynak: Habertürk

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

Haberler.com - Magazin

Sandra Bullock Hollywood Sinema Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Bozkurt :

HOLLYWOOD'UN HAVASI SÖNDÜ..FİLM ÜRETİLMİYOR.HABERLERİ YOK..MÜZİK HARİÇ,TÜM SALON GÖSTERİ SEKTÖRÜ(SİNEMA-TİYATRO) ÇÖKTÜ.. PEK ÇOK SANATÇI GÖRECEKSİNİZ YA MESLEKLERİNİ BIRAKACAK, YA DA AÇ KALIP,BAŞKA İŞLERE YÖNELECEK.

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Mikail arman:

Aman ne önemli bir habermiş ! Milletin başka önemli kalmamışta sandra'nın filmlerini izleyemeyeceğiz dieu üzülecekler.Bize ne sandradan, filmleeinden.

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