Didem Soydan, Burak Deniz'le ayrılığıyla ilgili sessizliğini bozdu: Saygı ve sevgi çerçevesinde bitti

Geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz ile ilişkisini noktalayan başarılı model Didem Soydan, sessizliğini bozdu. Biten ilişkisi hakkında konuşan Soydan, "İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde" dedi.

Şimdilerde Şahmaran dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Burak Deniz ile başarılı model Didem Soydan, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. İlişkilerini olduğu gibi ayrılık sürecini de gözlerden uzak yaşayan çiftten Soydan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

"ÇOK YOĞUN BİR SÜREÇTEYİM"

Yoğun iş temposundan dolayı koşuşturduğunu söyleyen model, "Çekimler devam ediyor. Çok yoğun bir süreç var, çok çalışıyorum. Anlaşmalı olduğum markanın yeni sezon çekimi için tekrardan saçımı sarıya boyattım. Öyle bir döneme girdik ki 2023 ile beraber anlaşmalar çekimler yenilendi" dedi.

"İLİŞKİLER YAŞANIR VE BİTER"

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Burak Deniz ile sessiz sedasız ayrılık kararı alan Soydan, biten ilişkisi hakkında, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde" diye konuştu.