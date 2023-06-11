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Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

Magazin Haberleri

Kapalıçarşı'da kendisine bakan Türk erkeklerini videoya çeken Brezilyalı şarkıcı Anitta bu sefer de dans ederken kendisini izleyen Türkleri çekip yayınladı.

Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezerek o anları da kayda almıştı. Şarkıcının paylaştığı videoda erkek esnaf ve vatandaşların dönüp dönüp kendine bakarak "Ne kadar?" ve "Çok güzel" demesi dikkatlerden kaçmamıştı.

KENDİSİNE BAKAN VATANDAŞI PAYLAŞTI

Paylaşımlarıyla olay olan Anitta, bu sefer de shilde tangayla dans ettiği anlarda kendisini şaşkın bakışlarla izleyen vatandaşları çekip yayınladı. Şarkıcının bu tavrı birçok kişinin hoşuna gitmedi.

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

DEMET AKALIN'IN YORUMU BOMBA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan paylaşıma yorum gecikmedi. Akalın "Vallahi ilk kez duydum. Asla tanımıyorum. Kapalı Çarşı'daki beyler de tanımıyordur" diye yorum yaptı. Bir kullanıcı ise "Kadının Cardi B ile düeti bile var. Senin tanımaman çok da şey değil" Akalın'ın yorumuna cevap verdi. Anitta'nın Instagram'da 64 milyon takipçisi var.

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Brezilya Magazin Haberler

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