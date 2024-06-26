Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Uzun yıllardır oldukça popüler olan yüz gerdirme işlemine usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna da dahi oldu.

"DOĞAL VE AĞRISIZ OLDU"

Geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerini kucağına almasıyla torun sevinci yaşayan Derya Tuna, genleşmek için harekete geçti. Estetikliler kervanına katılan Tuna, ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Operasyon sonrası doktoru ile kamera karşısına geçen Tuna "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız" dedi. Kırışıklarından kurtulan ünlü ismin son halini gören sevenleri "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumu yaptı.

İşte Derya Tuna'nın son hali...