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Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, estetikliler kervanına katılarak yüz gerdirme işlemi yaptırdı. 59 yaşındaki Tuna'nın son hali sevenlerinden tam not aldı.

Uzun yıllardır oldukça popüler olan yüz gerdirme işlemine usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna da dahi oldu.

"DOĞAL VE AĞRISIZ OLDU"

Geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerini kucağına almasıyla torun sevinci yaşayan Derya Tuna, genleşmek için harekete geçti. Estetikliler kervanına katılan Tuna, ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Operasyon sonrası doktoru ile kamera karşısına geçen Tuna "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız" dedi. Kırışıklarından kurtulan ünlü ismin son halini gören sevenleri "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumu yaptı.

İşte Derya Tuna'nın son hali...

Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Derya Tuna, Yüz Gerdirme İşlemi Yaptırdı:

Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Estetikliler kervanına katılan Derya Tuna, yüz gerdirme işlemi yaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Tatlıses Derya Tuna Son Hali Ünlüler Estetik Saç Ekimi Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Mhmt xxx:

Nerenizi gerdirirseniz gerdirin azrail adres şaşırmaz

84
10
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Wingchun07 null:

ne oldu gücüne mi gtti

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yanıt42
Özlem Erdemir:

Azrail zor tanıyacak gibime geliyor ??

yanıt1
yanıt5
Aslan Öztürk:

Piyasalar durgun.

36
0
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Kaan Korkmaz:

Öteki taraftada gerdirirsiniz...

19
1
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Mustafa Karakose:

uykularım kaçıyordu yüzünü gerdiremediği için sağol haberler uluslararası bir haber yapmışsınız

13
0
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elomki:

Hepsi tek tip "Joker" gibi geziyorlar etrafta...

8
0
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