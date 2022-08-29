Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı

2 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, muhteşem bir düğün töreniyle mutluluğa "Evet" dedi. Çiftin düğününe gelen ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi.