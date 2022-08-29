Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
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2 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, muhteşem bir düğün töreniyle mutluluğa "Evet" dedi. Çiftin düğününe gelen ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Gösteri dünyasının güzelleri Demet'in düğününde giydikleri kıyafetlerle adeta göz kamaştırdı.
ÜNLÜLER GEÇİDİNE DÖNDÜ
Yılın düğününe Bensu Soral, Selin Ciğerci, Pelin Karahan, Selin Şekerci, Berfu Yenenler, Ayça Çağla Altunkaya, Hande Doğandemir başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
İşte düğününe katılan en şık ünlü isimler;