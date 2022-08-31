Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden ilk paylaşım: Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar

28 Ağustos'ta dostları ve sevenlerinin katılımıyla dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den düğün sonrası ilk paylaşım geldi. İkili siyah beyaz fotoğraflarını "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar" notuyla paylaştı.

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, görkemli bir tören ile hayatlarını birleştirdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu.

SEVDİKLERİNİN KATILIMIYLA HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Çift, Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Geceye çiftin ailesi ve en yakın dostları katıldı. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu. Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Çiçeği burnunda çift düğün sonrası sosyal medya hesaplarından ilk paylaşımlarını yaptı. Ortak bir not seçen çift, mutlu sonla biten masaldan alıntı yaparak "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar!" romantik paylaşım yaptı. İşte çiftin ilk paylaşımları;