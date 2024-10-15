David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi

Romeo Beckham, ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu, yeni bir aşk hikayesiyle gündeme geldi. New York'ta fotoğrafçı Gray Sorrenti ile romantik bir yürüyüş sırasında görüntülendi.

Romeo, rahat bir giyim tarzıyla dikkat çekti. Beyaz bir atlet giyerek dövmeli ve kaslı kollarını sergiledi. Bol kesim kot pantolon ve geriye doğru taktığı bir beyzbol şapkasıyla tamamladığı görünümüne, omuzlarına sardığı bir kapüşonlu sweatshirt ekledi.

Gray Sorrenti ise, New York'ta yaşayan başarılı bir fotoğrafçı. O da beyaz bir atlet ve vücut hatlarını ortaya çıkaran kot pantolon giyerek etkileyici karın kaslarını gösterdi. Gray, babası gibi fotoğrafçılık alanında başarılı olmuş, Loewe ve Saint Laurent gibi lüks markalar için kampanyalar çekmiş.

Çift, arkadaşlarıyla birlikte olmalarına rağmen oldukça samimi görüntüler verdi. Şehrin manzarasını izleyip bir içki molası verdiler.

Romeo'nun aşk hayatı son zamanlarda oldukça hareketli. Paris Moda Haftası sırasında Gray ile ilk kez görülmüştü. Bundan kısa bir süre önce, Amerikalı ünlülerin kızı Amelia Gray Hamlin ile Londra'da bir partiden çıkarken görüntülenmişti.

Ayrıca sosyal medya fenomeni Sophie Julia ile de vakit geçirdiği biliniyor. Sophie, Londra gezisini "hayatının haftası" olarak tanımlamıştı.

Romeo, Şubat ayında beş yıllık ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı. Eski kız arkadaşı Mia Regan ile bir tartışma sonrası ayrıldıkları ve Mia'nın birlikte yaşadıkları evden taşındığı iddia edilmişti.

Bu haberler, "nepo baby" olarak adlandırılan, ünlü ebeveynlerin çocuklarının da medyanın ilgi odağı olduğunu gösteriyor. Romeo'nun yeni ilişkisi, ünlü çocuklarının özel hayatlarının nasıl yakından takip edildiğinin bir örneği.