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Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun fenomen Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara "Komik" yanıt verdi.

En ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic'in Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

ANNEDEN TEK KELİMELİK YANIT: KOMİK

İkilinin geçen hafta sonunu Batum'da birlikte geçirdikleri iddia edildi. Ancak, Pınar Topçu ve Danla Bilic, aşk iddialarını reddetti.

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

Bu aşk bombasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı futbolcunun annesi Pınar Topçu'ya Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını sordu. Topçu'nun buna yorumu ise "komik" oldu.

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

"AŞK MAŞK YOK"

Hemen peşinden Danla Bilic, X hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt

Danla Bilic Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Futbolcunun annesinden tek kelimelik yanıt
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıselo piro:

Aşk yaşiyor ne ya zina mı yapıyor diye baslik atın..

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

MİLLİ CİCİŞİMİZ

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Haber YorumlarıKimesterseni:

ne olmus? burnumuzu milletin yatak odasinda cikarmayi ogrenemedik gitti

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